中央流行疫情指揮中心開放第二、三類對象接種COVID-19疫苗，守護國門第一線的免稅店龍頭昇恆昌，16日由總經理江建廷帶隊率主管完成疫苗接種，為未來邊境開放做好準備。

長期於國門服務的昇恆昌免稅店，面對疫情劇烈衝擊，仍全力配合政府防疫政策，超過2500名員工堅守國門第一線，每日量測體溫、勤消毒與戴口罩、避免群聚改為線上會議課程嚴格管理自我健康安全，身為機場的一份子，店面與公共環境更是加強清潔消毒頻次，預防所有可能的危害，努力維護大家的安全，為社會盡一份心力。

江建廷表示，接種疫苗可以強化自身保護力達到全方面防疫，也會鼓勵員工施打，在疫情期間身處高風險環境與面對旅客都能更安心，來往的旅客也能在逛街購物時更放心。

昇恆昌表示，接下來松山、桃園、台中與高雄國際機場等四大據點會配合衛福部施打COVID 19疫苗規定，鼓勵員工前往。

(工商 )