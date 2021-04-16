國際美元續弱整理，16日台股開低後震盪向上，收盤再創新高，外資午後轉匯入，加上出口商拋匯，激勵新台幣一路走升，盤中一度衝抵28.32元，終場收在28.341元1美元，創一個月來新高，升值4.1分，台北外匯經紀公司成交量9.16億美元。

新台幣同步收周線，累計本周升值9.5分或0.34％，周線連三升。外匯交易員指出，國際美元指數持續在92之下低位整理，台股15日站上「萬七」（17,000點）後，雖在平盤上下震盪理，但午後力道增強，再衝至17,158點新高，尤其出口商拋匯支撐，新台幣跟著衝高。雖然外資原本偏買匯，壓抑新台幣升幅，但午後新資金匯入下，新台幣最後收在相對高價。

外匯交易員認為，近來外資進出的量能不大，且領到台積電現金股利匯出比率有限，大多偏向進場搶台股這波「萬七」行情，加上持續換股操作，反應在匯市成交量減少，本周為今年以來量能相對低檔的一周。目前國際上並無新的重大消息傳出，預料短線新台幣應在目前區間偏升整理格局居多。

(工商 )