經典日劇《結婚不結婚》找來日本一線演員天海祐希、菅野美穗、玉木宏主演，描述3位不同領域的男女各自有不結婚的理由。因故事描寫的人物、劇情及對白台詞貼近生活，連玉木宏都表示，不論哪個年齡層看了都會很有共鳴。

劇中在旅行社工作的菅野美穗，到了適婚年齡，眼見身邊朋友都進入家庭，而自己依舊單身感到焦慮；擔任花店店長的天海祐希，則很享受自己的單身生活，所以不打算結婚；在花店打工的玉木宏，因經濟狀況只能養活自己，也導致他不敢成家。宣傳期間，天海祐希曾談論到對婚姻想法，得到熱烈迴響，她笑說：「原來大家都在等我這樣的人來提出意見。」這次角色跟以往表現不太一樣，天海祐希為此考慮今後不要再演性格強勢的人物，而是像這比較穩重的角色。

主演3人當時配合戲劇前進校園宣傳，面對大學生提出和異性相處及婚姻生活問題，都發表自己的看法。玉木宏非常訝異問卷調查中男同學能容忍另一半雖然常出軌，但長相是絕世美女就沒關係，玉木宏直言無法接受：「我心胸沒那麼寬大，我覺得絕不出軌比較好。」談到理想婚姻，菅野美穗說，現實跟理想還是有很多區別，「我父母是中學二年級的同學，30歲的時候兩人結婚，我覺得這種能長久在一起的婚姻，是理想的婚姻。」玉木宏想像三代同堂的歡樂生活，他希望能如漫畫「櫻桃小丸子」裡面那樣，大家一起住在小平房裡面，和很多很多家人住在一起。

天海祐希則說要吸引異性的方法是做自己，認為那種你不努力就不會對你有好感的人，那真的就不用太在意對方。菅野美穗也認同，她表示，確實像這種要必須不停努力，會令人喘不過氣。天海祐希期待像是「你這樣就好，我就喜歡這樣的你。」的人是最好的，但仍然還是單身的她，最後忍不住自嘲：「但是像這樣的人很難找的喔，看看我。」該劇本週六（17日）晚間6點在八大戲劇台播出。

(中時 )