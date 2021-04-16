北市保大員警執行路檢攔查勤務，今年度已查獲多起槍毒案件。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為強化員警執法技巧，台北市警察局長陳嘉昌指示需落實第一線員警執勤教育訓練，讓員警執勤時面對各種突發狀況，能快速反應及正確判斷。保安警察大隊特辦理強化警察人員教育訓練，課程核心著重「警察專業職能」及「執勤安全」等內容。

課程除針對近日員警執勤遭民眾衝撞，及合法用槍時機等問題進行剖析外，也包含日前議會質詢提及員警執法態樣損及民眾權益等問題深入探討，授課內容結合「實務」、「法令」及「執勤案例」3大主軸，藉由實務經驗分享，法規講解及案例教育，由授課講師放映員警執勤影片互動交流，以精進執勤方式與技巧，強化員警正確執法觀念，重視民眾權益及兼顧依法行政及比例原則，讓講授課程與實務接軌。

北市保大員警執行路檢攔查勤務，今年度已查獲改造槍械1件、子彈12發、毒品販賣運輸計24件，緝獲第一級毒品70.05公克、第二級毒品1942.46公克、第三級毒品167.88公克，將持續臨檢盤查打擊不法。

(中時 )