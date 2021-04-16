北市府發言人陳智菡。（取自陳智菡臉書）

衛福部長陳時中在3月19日宣布新冠肺炎疫苗於3月22日全面開打，台北市府發言人陳智菡當時在臉書發文指出，「衛福部突擊式宣布，讓北市衛生局措手不及」；對此，台北市議員簡舒培今（16）質疑，北市府發言人胡亂說，利用疫苗來政治操作。發言人陳智菡回應，她從未說過「衛生局來不及準備」，發言也經過查證，絕無政治操作。

簡舒培指出，衛福部3月12日就發文給各地區衛生局，還準備負責疫苗施打的醫院招開說明會，北市疫情小組，也在3月17日也針對新冠肺炎因應疫苗開打做說明，但發言人卻說沒準備。

簡舒培砲轟，北市衛生局準備好，卻因為一個發言人的發言搞得好像不知道在幹嘛，為了就是政治操作。簡舒培痛批，發言人在發言之前不用先調查嗎？

對此，北市府發言人陳智菡回應：她從未說過「衛生局來不及準備」，發言也經過查證，絕無政治操作。

陳智菡表示，3/3 第一批AZ疫苗抵台後，北市衛生局即開始就施打程序、與醫院簽約等流程進行會議討論，自行預作準備。所謂的「突襲式開打」，是指中央在3/19疫苗陸續配送到地方醫院後，陳時中部長才在晚間的臨時記者會中宣布，經專家評估後，AZ疫苗將自3月22日(一)起開打。

陳智菡強調，中間隔了一個周末，要通知安排診次、掛號第一順位的接種者等相關準備，時間的確相當倉卒，從開打首日各地接種狀況來看，也可證明事前的準備宣傳相當有限。

(中時新聞網)