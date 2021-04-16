台鐵太魯閣號出軌事故，造成49死200餘人受傷，許多家庭因此破碎，而其中一名不幸罹難的法籍男子Charles De Guyenro，遺體運回法國後，他的家人昨（15）日在巴黎天主教堂，舉行告別式，因為愛上台灣女孩的Charles，原本打算生日當天向女友求婚，未料兩人竟遇死劫。

法籍男子Charles De Guyenro與台灣女友交往約3年，愛上台灣的他，已經打算定居台灣，原本計畫本月4日，也就是他生日當天，與女友到台東旅遊，慶祝生日並向女友求婚，沒想到遇到太魯閣號出軌意外，Charles與女友罹難。

根據外媒報導，Charles遺體運回法國後，在巴黎天主教堂舉辦告別式，Charles家人整理遺物時，發現求婚戒指，才知道他對未來的期待與規劃，只是現在已經無法實現，不過Charles父母表示，看到花蓮美麗的一面，可以理解為什麼兒子這麼熱愛台灣，也感謝台灣帶給兒子美麗的回憶。

Charles父母在告別式上多次感謝台灣協助，同時神父也為台灣祈福。代表台灣出席Charles告別式的駐法代表吳志中，除了感謝法國友人，表示會與兩位美麗熱情、在天上的年輕人，繼續努力維護台法間的浪漫情誼。

(中時新聞網)