資安服務廠商安碁資訊(6690)今舉行業績發表會，安碁資訊總經理吳乙南表示，在新冠疫情爆發後，WFH、LFH促使資安需求增加，去年資安需求年增約4成，而預估到2024年的需求可達270億美元。目前各產業中，以金融業對資安最為重視。去年台灣的製造業平均每個月有2家公司受駭客攻擊。現在很多駭客組織是受到國家支持，各國都在培養駭客攻擊力，駭客攻擊已經成為新的經濟模式。數位轉型的同時也意味著資安重要性和商機更為擴大。

安碁資訊2020年度累計營收8.03億元，年增25％，毛利率及營益率分別達40％、12.5％，全年稅後淨利則有21％年增、來到0.82億元的歷年新高。惟因股本放大、EPS為4.93元，董事會亦通過擬將配發每股現金股利3.3元，及股票股利0.2元，加計每股共3.5元股利，配息率達71％，優於往年六成的配發率。安碁資訊毛利率大約在40%，營益率約13%，淨利率約10%。去年安碁資訊資產為9.23億元，其中現金占比達45%，ROE為13.7%。

安碁資訊財務長譚百良表示，公司一直有在針對有資安產品的廠商尋求併購，以擴大業務範圍。

安碁目前在海外業務佈局包括SIEM Platform(泰國,2019年)，顧問服務:系統最佳化，定期將新增規則資料庫導入，強化事件偵測能力。建置SOC: Build, Operation Training, Product Development。市場開發互利：共同參與業務開發，產品包裝／(駐點/協同)維運。資安檢測服務在地化(印尼,2020年)線上育訓練以及遠端實作訓練。自動化報表共享，增加中、英版本產製。逐步建立區域聯防體系，日誌收集、建立規則，情資收集，跨國偵蒐駭客動態，建立夥伴資安防禦能量。

展望今年營運，吳乙南表示，看好金管會持續加大針對金融相關產業的資安行動方案政策，將進一步擴大含括銀行、證券與保險業之稽核力道，另一方面，製造業的資安強化也在過去兩年間，因多有具指標性的科技及傳產業者遭駭案件而更受到重視，加上隨著5G及AIoT技術發展，今年起預期會有更多應用逐步落地，都將為安碁資訊帶來擴大業務範疇的好機會。

(時報資訊)