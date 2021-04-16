三商壽(2867)公布第1季自結財報，單季稅後淨利16.4億元，年增154％，為5季以來單季最佳獲利表現，每股稅後盈餘為0.65元。公司表示，第1季獲利來源主要是股債資本利得較去年同期增加，且新台幣兌美元升值壓力緩解，匯兌相關損益明顯改善。此外，負債成本率穩定下降亦有所助益。

三商壽今年商品策略為持續推廣投資型商品及保障型商品，投資型及符合高齡需求的醫療照護險為第1季著重產品，第1季新契約保費收入75億元，總保費收入377億元，其中，投資型商品新契約保費較去年同期成長44％，長年繳投資型新契約保費更較去年同期成長77％。

公司以「專注經營，穩健成長」為今年經營主軸，尤其在追求財務穩健與接軌IFRS17的前期準備上多有著墨，除持續優化資產配置、提早推動投資型及保障型商品策略轉型外，更進一步活化既有優質業務團隊戰力，透過e化輔銷及強化增員力道，追求高CSM商品銷售，為接軌IFRS17創造更加穩健的財務體質。

(時報資訊)