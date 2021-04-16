嘉義縣近期發現多起廢木屑堆置案，並混合其他廢棄物，嘉義縣環保局10日再次接獲民眾通報，並在新港鄉發現疑似非法棄置廢棄物案件，立即會同當地派出所前往查緝，發現現場堆置約3000噸的廢木材，且疑似參雜不明來源污泥散發異味，立即將土地承租人、貨運司機及怪手司機等3人，依廢棄物清理法第46條規定，會同當地警察機關移送司法機關偵辦，並要求提送廢棄物處置計畫書。

環保局指出，長環保犯罪案件常利用夜間及假日、公家機關人力不足的時候進行廢棄物棄置或掩埋，犯罪手法不斷翻新，為提升打擊環保犯罪的力道及效率，嘉義縣除了「檢警環結盟」外，更在今年成立的稽查隊中增加了非法棄置小組，全年無休24小時，與地方警察機關合作，今年1月至3月共累積查獲非法棄置案件22件，移送司法偵辦20人，查扣犯罪機具5輛。

環保局長張根穆說明，嘉義縣在「檢警環結盟」的合作下，環保犯罪查緝案件獲得不錯的成效，但後續的清理才是最困難的部分，往往需要花費很長的時間，對環境造成極大傷害，因此環保局對於移送司法偵辦的案件，將同步要求行為人儘早提送廢棄物處置計畫書，待司法機關證據調查完畢後，無證據保全必要，隨即命其限期清除廢棄物，儘早還地於民。

(中時 )