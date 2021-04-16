企業管理軟體供應商SAP全球副總裁、台灣總經理林偉德宣布，一站式解決方案RISE with SAP正式落地台灣，SAP全面協助台灣客戶加速數位化進程，讓處在轉型不同階段的企業，皆可輕裝上雲，打造靈活營運體質，因應全球市場變動；除了原有科技大廠外，傳產、生技、甚至是食品產業，都是值得開發的潛在客戶。

RISE with SAP全新戰略正式落地台灣，將企業轉型所需的核心ERP系統、各種軟體工具、技術支援、培訓服務等打包成一套解決方案包，並提供靈活硬體架構選擇，協助台灣客戶加速數位化進程。

林偉德觀察，全球疫情衝擊、經貿環境快速變動，暴露企業營運時刻面臨風險與挑戰，突顯供應鏈的脆弱不堪，讓企業深刻意識到，提升營運韌性的必要，因應未知局勢的速度與洞察力比過去任何時候都更顯重要；再者，科技進步賦予了新興企業公平競爭的力量，在不斷變動的市場中異軍突起，彎道超車，一舉超越以往佔盡上風的競爭對手。

林偉德表示，面對如此內憂外患，數位轉型對於企業而言，已不再可有可無，而是鋼性需求；加速轉型智慧企業，全方位掌握營運數據，主動出擊預測風險，超前部署經營盲點，不論是擁有百年基業的大企業、佔有國際市場利基的台灣隱形冠軍、還是新創公司都很關鍵。

推動數位轉型，企業往往因繁複流程梳理、預估經費、時間及人力成本的投入而望之卻步；對此，SAP今年以企業轉型即服務為依歸，戰略性地推出的RISE with SAP，是一款全方位的產品組合，將企業轉型所需要的各項軟體系統、工具、服務進行整合與簡化，讓企業轉型只需要導入一套產品、簽一份契約、由一個負責的窗口包辦，即能彈性且高效地部署SAP S／4HANA Cloud等雲端ERP系統，讓轉型過程加倍流暢。

更重要的是，企業還可依自身需求選擇雲端基礎架構，為因應現今多變的商業環境，量身打造即戰力；林偉德表示，企業除了轉型外，接班也需要系統的輔助，要不要接單、決策過程能有更精準、正確的決定。

SAP持續將全球資源帶入台灣，優化售前、中、後的服務範疇，結合在地生態系合作夥伴，針對不同類型和規模的客戶，提供更創新、敏捷、安全、可擴充且方便部署的RISE with SAP雲端解決方案，全力協助台灣企業，打造彈性且低成本的智慧企業轉型之旅。

(中時 )