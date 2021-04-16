座落台北市中心的「文房」是日治時期幸町日式宿舍群成員之一，於2007年登錄為台北市歷史建築。老房舍曾因閒置多年頹圮荒蕪，直到2013年台北市府發起老房子文化運動，並由頂新集團修復再利用為公共閱讀空間「文房」，才使風華再現。為迎接每年4月18日的「國際文化資產日」，頂新和德文教基金會特於4月17及18日主辦「文房OPEN DAY」活動，民眾不需預約即可參觀。

國際文化資產日（International Day for Monuments and Arts）由「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）於1982年創立，今年適逢40週年，主辦單位也在4月18日下午，邀請國立清華大學榮芳杰副教授進行國際文化資產日主題講座，除將回顧文化資產日的歷史背景，也將討論台灣面臨的文化資產管理挑戰，以及私人單位如何發揮民間力量推動文化資產的永續發展。

為迎接國際文化資產日，頂新和德文教基金會將於4月17及18日開放文房供民眾自由閱覽參觀(頂新和德文教基金會提供)

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充先生長期關注文化資產保存及永續議題，除透過基金會在家鄉永靖推動魏家百年古厝「成美公堂」修復及永靖街老屋活化之外，每年也規劃在地文資小旅行，力求從有形與無形層面促進台灣文化資產發展。近年來，基金會也在擁有台北市歷史建築身份的日式建築「文房」推出多場藝文講座活動，期盼藉此賦予老房子新的能量與生命，也號召更多私人單位加入文化資產保存行列。

頂新和德文教基金會本次舉辦國際文化資產日活動，除希望更多人認識此重要節日，更期待藉此提升社會大眾對文化資產的興趣與關懷。4月17及18日「文房OPEN DAY」，民眾無需比照平日預約、可自由進入文房閱覽參觀；主辦單位也將提供定時的導覽服務，現場亦備有免費茶水點心供訪客取用。當天拍照打卡分享的民眾，還有機會獲得限量版文房明信片。

(中時新聞網)