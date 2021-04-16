中市大里區甲園街一處別墅型社區，15日晚社區電訊機房傳自來水管爆管造成淹水，立德里長江和樹指出，水是沿著電力公司設置的電箱之外來高壓電線流出來。（黃國峰攝）

都已經缺水了，還在大漏水，中市大里區甲園街一處別墅型社區，15日晚有社區民眾在社區電訊機房發現，水淹至膝蓋，懷疑是復水後水壓太強破管，直呼都沒水了，還漏成這樣，實在太浪費了，而且水還是沿著高壓電線流入室內，恐有短路、漏電危機，自來水公司，16日上午確定是外部自來水管路，緊急開挖路面後，於下午6點恢復正常供水、供電。

社區住戶指出，15日晚有社區民眾，欲調整社區內路燈時間，打開位於地下室的電訊機房，赫然發現整個地板都是水，但不確定是水從哪裡流進來，懷疑是大里區停水後剛復水，水壓導致自來水管爆裂，經通知立德里長江和樹及自來水公司、電力公司到場檢查，赫然發現水是沿著電力公司設置在電訊室內的「亭置式變壓器」之高壓電線而來，令住戶非常驚慌，恐有漏電、爆炸危機。

立德里長江和樹指出，昨晚水位最高達到82公分，在高5公分就淹到電箱，可能導致爆炸、停電，影響附近500戶的用電，住戶也質疑公用的電箱，怎會設置於社區住戶下方的社區電訊室呢？要求電力公司必須來移走；而自來水公司第一時間經氯的測試後覺得並非自來水，但仍調來抽水機抽水，不過16日上午，雙方經再往電線上游查，在社區外的地下渠道內，再次檢測結果，果然是自來水。

自水公司工程人員，循管路地下渠道，研判30米外的管路應該有問題，經緊急關閉上游水管通路後，請怪手往下挖一米後，果然發現管路上有裂痕，緊急更換管路後，終於於下午6點恢復供水，結束這場「水」、「電」危機。

中市大里區甲園街一處別墅型社區，15日晚社區電訊機房傳自來水管爆管造成淹水，立德里長江和樹指出最高淹至82公分，再高5公分就淹到電箱。（黃國峰攝）

中市大里區甲園街一處別墅型社區，15日晚社區電訊機房傳自來水管爆管造成淹水，16日經取社區外的地下渠道內的水樣本測試後，證實是自來水爆管。（黃國峰攝）

中市大里區甲園街一處別墅型社區，15日晚社區電訊機房傳自來水管爆管造成淹水，16日自水公司找到漏水管路，經開挖換管後，於下午6點恢復供水，結束這場「水」、「電」危機。（黃國峰攝）

(中時 )