大甲媽鑾駕清晨抵達輔天宮盛況 (圖／頂新和德文教基金會提供)

大甲媽鑾駕清晨抵達永福宮盛況 (圖／頂新和德文教基金會提供)

大甲媽回鑾今天(16日)凌晨進入苗木之鄉彰化永靖，全程不到5小時，吸引逾5千鄉民總動員，出錢之力服務香客外，全鄉投入志工1、2千人次，香客入鄉發現有盥洗、住宿等服務均相當感動，來自台中21歲陳姓大學生說：「6年前開始遶境是好奇，後來是被人群的無私互助感動，近年已有越來越多年輕人加入遶境。」

彰化永靖鄉長詹木根說，永靖是苗木之鄉，也是大甲媽遶境百年路線必經鄉鎮，每年大甲媽遶境，鄉民均自發接待香客，相當熱情，今年包含在地的頂新和德文教基金會等不同志工團體在內，共有1、2千名志工投入迎香客。

頂新大樓提供香客住宿服務1 (圖／頂新和德文教基金會提供)

頂新大樓提供香客住宿服務2 (圖／頂新和德文教基金會提供)

大甲媽回鑾原本表訂16日清晨6時許進入永靖鄉，沿台一線進入鄉內，沿路停駕永東村永安宮、永西村永福宮、瑚璉村輔天宮及五汴村天聖宮，受疫情影響今年不開放鑽轎，鑾駕隊伍也比預估時間提前約2小時抵達。

為迎接大甲媽及香客，鄉民從昨天傍晚起就在台一線上擺滿各式物資服務香客，除了食物茶水，也有充電站，整個鄉鎮成不夜城，鄉民熱情，徹夜沸騰。

永靖鄉親熱情提供充電站等各類服務 (圖／頂新和德文教基金會提供)

永靖鄉親熱情提供充電站等各類服務2 (圖／頂新和德文教基金會提供)

在地深耕多年的頂新和德文教基金會也攜手在地團體，貼心準備香客服務站，讓香客可盥洗或住宿。讓不少抵達永靖的香客大呼感動，來自台中的香客黃小姐說，這幾天一直很想洗頭，沒想到在永靖可碰到提供盥洗服務的據點，真的很驚喜。

已在頂新和德基金會擔任10年志工的高美玉說，參加大甲媽香客服務5年，以前除了住宿、還會準備吃的食物，今年因為疫情關係，把服務放在住宿上，真的很高興可以參與盛會。來自台中的21歲陳姓大學生說，6年前開始遶境是好奇，後來是被人群的無私互助感動，他觀察近年有越來越多年輕人加入遶境。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充的個人粉絲團「來自永靖的老園丁-魏應充」也徹夜發布永靖鄉民迎接大甲媽的盛況，引發上千網友按讚，不少網友說：「沒想到永靖的風土人情這麼美。」

(中時新聞網)