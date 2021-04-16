行政院今天會同考試院修正發布「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，公務人員執行「危險職務」致全失能及死亡慰問金，自新台幣300萬元調高至600萬元，預計18日生效。

這次修正重點包含：公務人員執行危險職務意外致全失能及死亡，慰問金由300萬元調高為600萬元；公務人員執行一般職務意外致全失能及死亡，慰問金由120萬元調高為300萬元；增訂未住院而治療六次以下者得發給3,000元受傷慰問金。

所謂危險職務，是指公務人員執行職務時，於使用器具操作、製作、修繕或從事災害搶救、交通運輸、傳染病防治等，有較高傷亡或染病風險工作，依通常客觀標準，比一般職務更具受傷、失能、死亡危險者。

考試院表示，本辦法修正發布後，針對已發生尚未申請或已申請尚未核定發給之案件，依從新從優原則，放寬得依修正後規定辦理。考試院說，慰問金的目的在發揮政府即時關懷，及實質照護因執行職務傷亡的公務人員或遺族。

根據銓敘部2017年至2019年統計資料，每年平均核定失能及死亡慰問金案件數合計約20件，受傷慰問金約400件，本次修正，預估每年增加支出約7,000萬元。

考試院說，支出對於整體政府財政的影響相對輕微，且失能及死亡慰問金額度已逾20年未調整，為強化對傷亡公務人員或其遺族之照護，確有檢討調高之必要。

(工商 )