羅馬尼亞國會議員、資訊技術與通訊（IT&C）及國家安全委員會成員波皮斯庫表示，政府已批准一項美國支持的法案，禁止中國與華為公司參與羅馬尼亞的5G網路開發。

在中國和美國展開科技「冷戰」之際，歐洲儼然成為一個戰場。如果華為被拒之門外，競爭對手愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）可能會形成兩強壟斷供應的局面。

波皮斯庫（Pavel Popescu）說：「政府剛剛批准了對羅馬尼亞至關重要的法案，確定了2019年在美國華府簽署的備忘錄，這表示中國和華為已被排除在羅馬尼亞政府未來的5G合作關係之外。」

羅馬尼亞與美國政府2019年8月在這份備忘錄中表示：「為顧及以風險為本的安全考量，對5G供應商加以謹慎且全面評估有其必要。」

今天通過的法案，反映出上述備忘錄和羅馬尼亞最高國防委員會的立場。波皮斯庫表示：「國家安全是重大目標，而保護羅馬尼亞未來世代的個人資料至關重要。」

法案載明，對供應商進行評估的標準是，這家公司是否易受外國政府控制、所有權結構是否透明，以及是否受到強制企業行為透明化的法律制度規範。

波皮斯庫說，未來幾週可能在國會獲得形式化通過的這項法案，是今年下半年羅馬尼亞展開5G招標的先決條件。

(中央社)