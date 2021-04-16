《國防新聞》（Defense News）報導，美國空軍坦承，其最新銳的KC-46A「飛馬」（Pegasus）運輸／空中加油機再度出現問題，這次是與運輸機隊現役的可拆卸式空中廁所整合不良，導致在飛行時，官兵排泄的屎尿可能「反其道而行」，自廁所流入機艙。

美國空軍空運司令部（AMC）承認，目前可用於C-17、C-130等運輸機上的「可空運廚廁系統」（Air Transportable Galley-Lavatory, ATGL），在與KC-46A的整合上發生問題。由於KC-46A的貨軌較窄，所以ATGL系統的安裝方向與其他機種不同；但美國空軍發現，以這種方式安裝時，該系統的防溢流閥無法正常運作，只要KC-46A在飛行時改變高度，便可能發生「漏屎」的慘況。

KC-46A本身也設有內建的廁所，不過容量較小，無法因應滿載的長途飛行任務需求。ATGL系統則自1980年代開始服役，其同時包含機上廚房和廁所，能為160名官兵提供2份正餐和1份點心，2間廁所的容量則足以使用15小時。

為解決此問題，美國空軍已決定特別為KC-46A研發一種新的防溢流閥，預計在未來12週內修改6具ATGL系統，確保已有限度開始執行任務的KC-46A，不會變成美軍官兵長距離移動的新噩夢。

此狀況並未被列入波音KC-46A計畫為數眾多的技術缺陷中，因為根據合約，美國空軍未禁止波音為KC-46A安裝窄貨軌系統。《國防新聞》指出，至今為止，KC-46A計畫仍有4項1級技術缺陷尚未解決，其中包括該型機的最大賣點之一「遙控目視系統」（RVS），其不須靠人工在機尾手動控制，能讓機組人員輕鬆進行遙控加油。

(中時新聞網)