受惠於銅箔產業供不應求，銅箔廠-榮科(4989)第1季合併營收9.64億元，年成長26.18%，榮科表示，今年業績可望遠優於去年，榮科今天股價強勢收高，創下2011年1月24日以後新高。

5G、IoT、車用電子及電動車新興應用需求強勁，且銅價居高不下，讓銅箔加工費漲勢難止，金居(8358)及榮科也在銅箔加工費調漲帶動下，今年營運看好。

榮科近兩年鎖定5G高頻高速產品佈局，陸續開發出反轉箔、超低表面粗糙度銅箔及極低粗糙度銅箔，以及應用於晶片相關特殊板卡用銅箔，去年高頻高速產品佔比近15%，公司希望今年佔比能較去年增加3%到5%，達到20%。

榮科現有四條產線，月產900噸銅箔，年產約10500噸，公司近期也新增一條高階VLP(Very Low Profile)產線，量產後年產200噸銅箔，榮科表示，新產能將全數開發未來5G高頻高速應用等高毛利產品。

榮科第1季合併營收為9.64億元，年成長26.18%，榮科表示，近兩年公司努力提升生產良率，希望能穩定產品品質，在生產良率提升、產品組合改善，以及加工費調漲等有利因素，今年業績可望比去年好。

(時報資訊)