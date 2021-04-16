神盾(6462)決議將終止與敦泰之合作關係並預計出售全數股權，因敦泰(3454)近期股價飆漲，相較雙方交易時已逾7倍，故神盾該處份利益恐相當可觀。

神盾最新董事會通過，以盤後鉅額交易方式處分敦泰普通股股票，並授權董事長於適當時機進行處分交易，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10%與投資人議定之。

神盾原與敦泰合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合(FTDDI)技術，於109年5月經董事會決議投資並持有敦泰3396萬6575股，占該公司16.4%之股權，惟由於面板技術與市場變化快速，致原合作計畫未能符合市場需求，因此，經董事會通過，終止與敦泰之合作關係並預計出售全數股權。

去年雙方交易時，敦泰股價約在30元附近，但近來受惠TDDI漲價浪潮，敦泰股價掀起一波強勢飆漲，今日收在220.5元，已經是當初的逾7倍，神盾該筆業收益將相當可觀。

神盾強調，將將善加利用該處分利益，投入下一波新產品開發與市場商機，神盾致力於指紋辨識IC設計研發，於智慧型手機應用上，不論是電容式或屏下指紋辨識，產品及客戶都已遍及全球，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商，同時，神盾也積極展開產官學研的合作，朝AI領域發展。

(時報資訊)