對於愛面子的人來說，在分手時維持體面，是對自己的尊重，在分手後更要好好照顧自己，才能往下一段幸福之路出發。星座命理專家艾菲爾老師在臉書點名，射手座、天蠍座以及處女座在談戀愛時不僅從不畏懼，更永遠保有自信，終究能越挫越勇擁抱幸福。

▍第三名：射手座

射手座天生樂觀，不容易被擊倒，因為愛冒險的個性，他們喜歡在生活或愛情中尋找不同的新事物，因此即使面對愛情的突發事件，他們也能處之泰然。但射手座在感情上還是會遭受不少挫折，無論被甩、被騙還是被拖累，他們總能堅持「分手要體面」的原則，在每一次含淚分手後，都會迅速重振自己的自信，往下一段幸福之路出發，這種越挫越勇的性格，搭配上慘痛的經歷，讓射手座很能認清戀愛的本質，在關係中裡面學會尊重自己、寵愛自己，最終會找到那位最適合的伴侶。

▍第二名：天蠍座

在談戀愛的過程，天蠍座一旦看準目標就永不放棄，雖然在相處的過程中，難免會有摩擦爭吵，甚至伴侶也會抱怨天蠍座管太多，但是天蠍座相信自己的眼光，憑藉著堅韌的精神，總會絞盡腦汁想辦法克服所有感情中的問題，最終能找到彼此認可的戀愛模式。他們先天強勁的魅力與越挫越勇的耐性，總是能影響並說服對方，讓對方甘願臣服在自己的規定之下。

▍第一名：處女座

處女座熱愛追求完美，卻因個性太愛鑽牛角尖，甚至有點冥頑不靈，極易成為眾矢之的，但這些特質也造就了處女座在愛情中越挫越勇的特質。一但在感情中出現問題，處女座就會追根究底，檢討問題的前因後果，先是條理化分析，到底是個性還是價值觀的不合，在一切都來得及的時候做出適度調整，帶著對方朝著幸福的目標前進，哪怕要處女座演出委屈的戲碼他們都願意配合，不認輸的性格讓處女座充滿動力，也能越來越知性美麗。

(中時新聞網)