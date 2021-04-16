蘇花公路3月16日發生重大死亡車禍，由於華南產險承保汽車客運業乘客責任保險、旅行業責任保險、陸上旅客運送人責任保險(乙型)，截至目前為止，華南產險表示，花蓮遊覽車車禍事件現今已理賠805萬餘元，其他理賠金額，還在協商中故尚未啟動。

3月蘇花公路發生遊覽車撞山壁車禍事件，由新北市新店區里民參加的二天一夜花蓮旅遊，回程時於台9線116公里處發生嚴重車禍，造成6死39輕重傷的慘況。華南產險共承保「強制汽車責任保險」、「旅行業責任保險」、「汽車客運業乘客責任保險」以及「陸上旅客運送人責任保險」等四項。華南產險表示，為此事故在事故發生時即設立專案小組，與旅行社及遊覽車業者建立聯繫窗口，提供受害者及其家屬理賠諮詢和服務，並將盡最大努力協助受害者及其家屬儘速備齊相關文件，加速理賠流程。

華南產險表示，其中強制險的部分，受害者家屬具有直接請求權，可檢具資料後直接向保險公司請求賠償，其餘責任險的部分，則須待肇事責任釐清及損害賠償的理算後，才能確定理賠金額，啟動理賠程序。

華南產險進一步表示，目前已協助4位死者申請強制汽車責任保險每位200萬元共800萬元，及1位傷者51,867元，合計8,051,867元。至於汽車客運業乘客責任保險、旅行業責任保險、陸上旅客運送人責任保險(乙型)，因和解金額於協商中故尚未啟動。

華南產說，主要是因陸上旅客運送人責任保險(乙型)則依法應負賠償責任，需計算出每位受害人損失金額後，超過強制汽車責任保險、汽車客運業乘客責任保險、旅行業責任保險保額方能啟動。目前持續協助死者家屬及傷者申請強制汽車責任保險，已啟動快速理賠流程並派員到府收件且積極溝通和解事宜中，已有2位傷者已達和解共識，待資料齊備立即可撥款。

(工商 )