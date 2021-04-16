台股站上萬七大關，後市仍看好。

台股3月突破16400點之後，勢如破竹的一路向上挑戰17000點整數關卡後，出現比較明顯的多頭抵抗，周三（4/14）獲利了結、恐慌性賣壓一次全出籠，指數盤中大跌將近400點，尾盤卻逆勢拉高小漲41點，指數暴量下殺後，若能在短期間立刻拉回收紅，代表很多散戶被洗出場，這些猶疑的資金出場後，股市賣壓減緩，後續買盤很容易拉抬指數向上。

去年8/20突破萬三前也出現過，當天直接大跌416點，隔天收紅後，不久台股就緩步上至16000點才出現明顯的壓力，相較於去年，本周三台股表現更為強勢，不用隔天當天尾盤就拉超過400點逆勢收漲，此外，道瓊指數不斷向上創新高，台股沒有悲觀的理由，修正反而不失為一個好買點。

新冠疫情影響全球以來，美國聯準會（Fed）為了救經濟，不斷QE印鈔救經濟，估計聯準會資產印鈔規模高達4兆美元以上，4兆美元是多大的數量，很多人可能無法想像，以台灣最引以為傲的外匯存底為例，台灣外匯存全球第四，總金額約5433億，聯準會印了4兆美元資金，相當於接近六個台灣外匯存底，可想而知美國印錢的規模有多大！

「物以稀為貴」，錢越多，錢就越不值錢，除了美國之外，歐洲央行也不斷印鈔，全球主要政府大撒幣，市場到處都是資金，錢越多就越不值錢，消費者就必須要用更多的錢，才能換取所需的商品或服務，也就是新聞所謂的「通膨」，資金氾濫，帶動原物料不斷向上漲，今天不買明天會更貴，原物料的買方會更積極拉貨，就像每次油價上漲，總是會有人趕在上漲前排隊加油一樣，各種原物料相關的產業，除了報價上漲，拉貨動能同步提高，在價量齊揚下，帶動整體營收、獲利呈現爆發性的成長，多年來乏人問津的鋼鐵、塑化、航運，就成為這波多頭的主流，連大牛股中鋼都可以漲停，這波「通膨」帶動鋼鐵、塑化類股大爆發，還有哪些值得大家注意呢？

筆者挑兩檔，基本面佳且還沒大漲的鋼鐵、塑化類股，值得大家注意，首先台塑化台灣唯一上市煉油廠，營收、獲利與油價相關性最高，受惠於國際原油持續上漲，第1季產品平均售價808元/噸，相較上季增144元/噸，增加22％，3月營收月增38.37％，第一季EPS為1.88元，國際原油多頭走勢不變，預估全年EPS至少7.5元左右，真實本益比只有13倍，技術面剛突破100元整數關卡，短期內股價有可能持續向上攻高。

豐興為國內的電爐大廠，營運穩定每年EPS都在3元以上，近三年配息3.5元，今年以來全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，漲幅2％～5％，其中鋼筋創今年初來單次最大漲幅，帶動3月營收年增35％，市場預估今年鋼價將持續上揚，豐興營運將維持高檔，預估今年獲EPS可接近5元，公司過去配息率都在80％左右，估計明年股利可達4元，依目前股價計算殖利率約有5％，基本面極佳，技術面剛突破前波壓力75元整數關卡，在鋼鐵類股熱度不減下，股價短期內向上機率高。

(本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎)

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(中時新聞網)