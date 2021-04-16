再見台灣之光！只是這次不是年紀最輕的台灣人，而是破紀錄人林友茂用他百年燦爛的生命、精彩不凡的一生，所寫下的世界紀錄，成為台灣首位破金氏世界紀錄最年長的羽球選手！

來自台中即將邁入「百歲人瑞」行列的林友茂，以他98歲又29天高齡，仍然馳騁羽球場、參加國際許多羽球賽事、連續拿下38年世界清晨盃羽球賽父子組冠軍頭銜的風光事蹟，成為台灣第一位，重寫金氏世界紀錄「最年長羽球選手（The Oldest Badminton Player)」歷史的風雲人物！

本來就在華人羽球界頗有名氣的林友茂，人稱「老頑童」，樂天的他始終保持年齡與心境成反比，活脫像金庸筆下老頑童周伯通真人而得名。50歲的林友茂因緣際會才開始執起羽球拍打球，好動聰穎的他，自此與羽球結下不解之緣，不僅自己打球，還拖著兒子一起打球當搭檔，這一打就連拿了38年世界清晨盃父子雙打組冠軍，並且在民國98年因為連續10年榮獲冠軍頭銜，與其他13位10連霸冠軍，共同獲得主辦單位額外頒發賓士轎車作為特別獎勵！

事實上林友茂在台灣早就是媒體寵兒，所到之處，大家總拿他當「健康大使」做活廣告，年前才跟93歲的夫人王賽英女士，歡慶70年白金婚，媒體競相報導，台中市長盧秀燕在親自主持典禮上，稱讚他是台中市民典範！

全球華人羽球聯合會吳俊彥會長在大陸各地舉辦的「全球華人盃羽球賽」，24年來他也如影隨行。他和林媽媽是最資深的「追星族」，早年追逐過李麗華、白光、胡蝶、林黛、林青霞等人，瘋狂追星數百位！他參加「飢餓30活動」29年風雨無阻，他的一舉一動，在在成為鎂光燈的焦點！

(中時 )