大陸影音平台愛奇藝，2020年遭經濟部以「OTT-TV專法」（網際網路視聽服務管理法草案）結束在台營業，原本代理的歐銻銻娛樂也為此關門，士林地檢署調查認為，該公司大部分員工轉入新成立「斯翠明科技」，繼續替愛奇藝在台從事相關業務，15日前往斯翠明5處據點搜索，查扣相關文件證物，另約談歐銻銻董事長范立達、斯翠明登記負責人趙善真、總經理楊鳴等到案，訊後請回，全案朝「兩岸人民關係條例」偵辦。

OTT-TV專法，被外界稱為「愛奇藝或騰訊條款」，草案內容明訂，未依規定在台取得合法經營，卻提供影音服務之業者，可罰新台幣50萬到500萬元，2020年9月，經濟部要求愛奇藝不得在台進行招收會員、收費等業務，代理愛奇藝的歐銻銻娛樂就此結束營運，付款也無法再透過台灣金流。

當時歐銻銻的離職員工，就傳出陸續轉入另一家「斯翠明科技」，士林地檢署調查後，為釐清這家新公司，是否有繼續替愛藝奇從事在台相關業務，15日前往該家公司位於雙北的5處辦公地點搜索，帶回相關文件，並約談范立達等3名公司高層，訊後檢方考量全案所涉為本刑1年以下輕罪，決定3人無保請回。

(中時 )