日排核廢水政府回應軟弱 文山伯怒吼：難道要逼漁民去跳海？

日本政府13日拍板要將福島核廢水在兩年後放流入海，恐衝擊台灣漁業，蔡政府遭批回應態度過於軟弱。對此高雄魚販文山伯接受《中時新聞網》訪問表示，看到日本這樣的決議台灣漁民均是怨聲載道、罵聲連連，擔憂生計會因為漁獲有輻射污染的疑慮而受到影響。他喊話政府應該要站在最前面，拿出積極作為替這些討海的漁民向日本表達陳抗，因為有的人現在使用的漁船漁具都還在貸款，萬一未來撈捕的魚沒人買，難道要叫這些漁民去跳海嗎？

文山伯指出，台灣對漁業海洋資源的依存度相當高，很多漁民都在擔心，一旦日本的核廢水排進海中，整個北太平洋海域的底棲性魚類跟洄游性魚類都會遭受汙染，如果人們食用了這樣的魚將對身體造成很大的傷害，那最後這些被汙染的魚也只能做成魚粉當飼料，不過這又恐怕會影響到陸上的養殖，所以這個問題牽扯的範圍非常廣，政府一定要好好正視。

高雄魚販文山伯（攝影／范佐意）

文山伯也質問蔡政府「如果你覺得核廢水是可以排放的，那為什麼要反核四反核能？」，痛批民進黨執政作為跟他們的發言根本是背道而馳，更氣憤嗆駐日代表謝長廷，是領著台灣人的納稅血汗錢講日本人的話，種種行徑都讓社會大眾很不舒服，並痛批如果我國駐外代表官員都像他這樣，那就不需要敵人了。

(中時新聞網)