日職洋聯、央聯交流賽將於5月28日到6月13日進行，火腿隊在交流賽主場賽事推出活動，其中5月29日只要進場觀眾都能拿到球員的搖頭公仔，共有5名選手，包含旅日台灣野手王柏融，球迷有20%機會拿到王柏融的搖頭娃娃。

去年由於疫情關係沒有舉辦兩聯盟交流賽，今年則恢復傳統，在9場比賽中火腿分別在主場對到中日龍、阪神虎、橫濱DeNA等3隊，皆為3連戰，雖然火腿隊王柏融與阪神虎陳偉殷仍在二軍準備，不過屆時還是有機會看見兩人同場較勁。

火腿球團也趁機推出活動，5月29日贈送進場球迷Q版球員的搖頭公仔，包含大田泰示、西川遙輝、近藤健介、上澤直之以及王柏融，入場為隨機贈送，球迷有機會拿到王柏融商品帶回家。

除了搖頭公仔，火腿也在5月30日、6月13日給小學以下的兒童贈送1500只兒童手套，6月12日則是贈送1萬5000個杉谷拳士的塑膠杯，希望球迷能用杯子多漱口保持清潔，也減少傳染疾病的機會。

不過王柏融春訓狀況不佳，沒有進入開季名單，在二軍比賽時又傳出跑壘受傷的情況，本季尚未上一軍。

火腿隊製作王柏融的公仔。（截自火腿官網）

(中時 )