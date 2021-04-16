日職洋聯、央聯交流賽將於5月28日到6月13日進行，火腿隊在交流賽主場賽事推出活動，其中5月29日只要進場觀眾都能拿到球員的搖頭公仔，共有5名選手，包含旅日台灣野手王柏融，球迷有20%機會拿到王柏融的搖頭娃娃。
去年由於疫情關係沒有舉辦兩聯盟交流賽，今年則恢復傳統，在9場比賽中火腿分別在主場對到中日龍、阪神虎、橫濱DeNA等3隊，皆為3連戰，雖然火腿隊王柏融與阪神虎陳偉殷仍在二軍準備，不過屆時還是有機會看見兩人同場較勁。
火腿球團也趁機推出活動，5月29日贈送進場球迷Q版球員的搖頭公仔，包含大田泰示、西川遙輝、近藤健介、上澤直之以及王柏融，入場為隨機贈送，球迷有機會拿到王柏融商品帶回家。
除了搖頭公仔，火腿也在5月30日、6月13日給小學以下的兒童贈送1500只兒童手套，6月12日則是贈送1萬5000個杉谷拳士的塑膠杯，希望球迷能用杯子多漱口保持清潔，也減少傳染疾病的機會。
不過王柏融春訓狀況不佳，沒有進入開季名單，在二軍比賽時又傳出跑壘受傷的情況，本季尚未上一軍。
(中時 )
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