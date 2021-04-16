聯合大地監造主任李進福。（讀者提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵408次太魯閣號於2日撞擊工程車釀成慘重死傷，花蓮地檢署經過14天不眠不休的偵辦，於今日下午偵結，起訴包括李義祥、華文好在內共計7人。花檢指出，早在今年1月時，混凝土預拌車即因彎道狹窄2度卡在邊坡，但工地監造主任等人卻未做任何改善處置，最終導致太魯閣號慘劇發生。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡指出，現場施工便道非常彎曲、狹窄，路面上鋪設砂土，在轉彎後下坡處則緊臨東正線邊坡，工程材料、機具、車輛等，均須透過便道進入工地。

花檢公布調查報告說明，工程車卡邊坡絕非第一次，今年1月23日下午2時許，一輛混凝土預拌車也在同處熄火，經花蓮工務段潘姓工務員發現後，拍照傳送給聯合大地監造主任李進福、安全衛生管理員張齊富財。

花檢說，監造主任李進福本應通知工地主任李義祥在期限內改善車輛行駛的路線，但卻無視車輛卡在邊坡的前例，未積極做出處置，以致事件重演，且在清明連假停工期間未派員駐守工地防止不明人士進出，更無設置可遠端連線之監視系統，也沒嚴格管理工地大門鑰匙等措施，2人均已涉犯過失致死罪嫌，檢則依上述事證向法院求處2人各4年以上有期徒刑。

花蓮地檢署16日偵結，向大眾說明太魯閣號出軌調查，並公布完整起訴書與簡報。（圖／花蓮地檢署提供）

(中時新聞網)