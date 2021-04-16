大陸抖音網紅項思醒外型美豔身材好，原本就擁有百萬粉絲追隨的她，近日更因為劈腿富二代，甚至偷偷訂婚被交往近3年的CEO男友張科峰發現，讓張科峰氣到大鬧項思醒與富二代訂婚宴，甚至親自製作65頁ppt大爆項思醒多次出軌約炮多人的荒唐事蹟。今(16日)網路更流出一段項思醒哭到全身發抖向男友道歉的影片，然而精緻妝容加上不時看著鏡頭的模樣，就被網友嘲諷「演技真好」。

項思醒遭CEO男友大爆出軌約砲多人事蹟，在兩人交往期間，還不斷與知名網紅等多人約砲。最令男友感到諷刺的是，項思醒的父母明知道兩人是同居戀愛關係，仍替女兒介紹更有錢的相親對象，就是事件另一男主角徐姓富二代。而項思醒的母親甚至還一步一步的教導女兒，該怎麼擄獲富二代全家人的心，以嫁入豪門。

大陸網紅項思醒。(取自項思醒微博)

隨著這65頁PPT內容在陸網瘋傳，項思醒臭名遠播，據傳連富二代也退婚了。早前陸網更流出她畫著精緻妝容、哭得梨花帶淚的2段影片，影片中她哭到全身發抖，泣不成聲地向男友道歉，「我覺得自己太自私了，都沒有足夠去陪伴爸爸媽媽」、「我覺得我好過分…」。

項思醒65頁PPT網路瘋傳。(取自微博)

只是項思醒的痛哭道歉，就被認為極可能又是母女倆一場精心製作的戲碼，網友紛紛吐槽「這個哭演的實在不錯，妝容、鏡頭感、手勢都挺好，就是情緒還不到位，可能怕哭過頭不夠美，演技99分，少的那一分，是怕你驕傲」、「我要知道幾十個億不見了，我褲子都能哭濕」、「我真怕她笑場」。

(中時新聞網)