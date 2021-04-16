中信兄弟今天做出球員異動，將捕手陳家駒升上一軍，杜家明將下二軍，總教練林威助說明原因，主要是三壘守備位置重疊，加上近況不慎理想，因此讓杜家明到二軍去做調整。

陳家駒在春訓練習賽蹲捕不慎遭打者擦棒球打到左手腕，造成輕微脫臼，經過這段時間的治療、復健，日前也已經在二軍出賽並蹲滿9局，在今天本季首度升上一軍。

林威助表示，目前陳家駒的身體狀況都已經好了，打擊狀況也不錯，選擇讓杜家明下二軍主要是因為守備位置重疊、出賽機會不多，「目前三壘有王威晨、蘇緯達跟杜家明，比較確定的是威晨，要動到他、讓其他人去守三壘的機會不高，所以從中選1位下二軍。」

助總認為，以目前球隊隊形來看，杜家明的位置較為重複，加上近幾場表現也沒那麼好，所以選擇將他將下二軍調整。

因手傷錯過開季一軍的機會，今天正式升上一軍的陳家駒直呼開心，他表示目前手的狀況恢復良好，比預期的還要快很多回到一軍，他透露為了讓手傷能夠盡快復原，中西醫合併治療，像是雷射針灸，「目前蹲捕、傳球狀況都很OK，只是打擊部分還需要再調整，看球、跟球還要更紮實一點。」

(中時 )