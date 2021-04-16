新創科技公司資廚iCHEF公布《2020年台灣餐飲景氣白皮書》指出，台灣餐飲業2020年營業額為7,776億元，較2019年下降4.2％，其中，外帶和外送服務，已成為疫情嚴峻時餐飲業重要的營運方式，去年台灣的餐廳每月外帶外送比例皆在45％上。

成立於2012年的iCHEF主要提供中小型餐廳iPad POS點餐系統與數據分析服務，2020年獲新一輪資金1.5億元資金挹注由集富亞洲（JAFCO Asia）一號基金領頭，以及中華開發基金旗下的優勢創投基金、達盈管顧等機構參與。iCHEF成立至今，餐廳客戶數超過8,000家，服務擴及台灣、香港、新加坡、馬來西亞，而iCHEF的用戶在2019年～2020年間，為台灣餐飲業貢獻413億元的年營業額。

iCHEF攜手東方線上消費者研究集團調查台灣餐飲業景氣表現，以地區來看，「台南地區」是六都中受疫情衝擊最小的都會區，營業額僅在4月份疫情較緊張時呈負成長，其他月份均為正成長、下半年已逐月增溫，11、12月更有皆有近兩成的年成長。

而「台中地區」則緊追在後，即3、4月營業額年減約一成較深，5月後即迅速回溫，下半年已較去年同期呈現近一成以上的成長。「桃園地區」雖衝擊較大，但靠著外帶外送訂單8.5％的成長比例，業績成功在下半年回溫。

若以餐廳類型來看，去年所有餐飲業態的來客組數多為持平或略減。值得注意的是，韓式餐飲逆勢亮眼成長，成為台灣餐飲業的超級新星，年營業額成長超過兩成（21.3％）居冠，來客組數亦大幅成長23.6％。另外，客單價較高的「異國餐廳」與「酒吧、居酒屋」表現也亮眼，皆有5％以上的年營業額成長。

另外，去年受到疫情影響，外帶和外送服務成為餐飲業重要的營運方式，統計去年台灣餐廳每月的外帶外送比例皆在45％以上。不過有趣的是，除了受疫情影響的月份（1～4月）以外，其他月份相較2019年同期變化不大，全年累積平均單店外帶和外送訂單增長率僅0.2％。iCHEF指出，顯見在疫情之後，加入外送平台享有被動訂單成長的紅利期已進入下一階段，餐廳需要主動投資，才有更多訂單成長來源，在「後外送時代」順利突圍。

(工商 )