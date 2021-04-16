台北市警察局16日表示，為維護、防範婦女、幼童外出時安全，今日起在已推出的「北市警政APP」軟體中，加入「守護安全」、「求救警示」2大項婦幼安全新功能，對婦幼人身保障提供更安全的服務，歡迎民眾下載並妥善利用。

北市警局指出，「守護安全」功能中，提供安心據點、安全走廊、婦幼安全警示地點、治安防範警示地點，以及自訂路線等功能，並以地圖路線方式呈現，貼近使用者瀏覽習慣。

其中「安心據點」的愛心商店，均與警察局完成簽約，民眾返家途中，遇有可疑人士尾隨跟蹤或騷擾時，因直接返家可能讓對方得知自己的住處，可以透過功能指引，到附近的愛心商店求助、報警，提供緊急庇護，協助民眾安心返家。

自訂路線功能，則是透過自行輸入或自動定位功能，進行相關路線規劃，在定位範圍100公尺內，觸及到婦幼安全及治安防範的紅色警示點位時，則手機將發出震動提醒效果，提供更安全、友善回家的路。

「求救警示」功能，則提供求救鈴及跑馬燈兩大服務，當民眾在路途中，或搭乘大眾運輸工具遇到危險、侵犯或騷擾時，可觸發求救鈴，藉由鈴聲響音達到嚇阻效果，並吸引附近旁人注意。

北市警方並參考日本警視廳癡漢防範APP設計，便利求救者於緊張或無法出聲時使用，例如搭乘捷運或公車時，遇到騷擾事件，在怕驚動騷擾者狀況下，可藉由跑馬燈所撰寫文字內容「我被騷擾了，請幫我報警」，向身旁的人尋求協助，提供便利的求救方式。

警方表示，「北市警政APP」下載方式，可透過Google Play與APP Store軟體商店，進行Android與iOS版本下載。另外也可以於本局官網之「為民服務」內之「北市警政APP介紹及下載專區」掃描QR CODE下載使用，歡迎民眾多加利用。

(中時 )