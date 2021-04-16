美國國債殖利率在周五早上反彈，10年期國債殖利率在前一交易日跌至1.53％。東部標準時間上午4點，基準10年期美國國債的殖利率升至1.585％。30年期美國國債的殖利率攀升至2.275％。

根據美國商務部周四公佈的數據，3月美國零售額增長9.8％，遠高於道瓊（Dow Jones）預期的6.1％的成長。而上周新領失業救濟僅57.6萬人，這是自2020年3月以來的最低。

另外，疫苗接種率飆升、經濟數據飆升、通貨膨脹率飆升種種逼升殖利率現況，但美國國債殖利率反而在過去幾天出人意料地大幅下跌。

市場都摸不著頭腦，到底發生了什麼？市場上有許多合理的解釋。比安科研究公司（Bianco Research）總裁Jim Bianco將其歸因於資產管理公司受到逼空，他們最近自2016年末以來首次將10年期美國國債期貨變為淨空頭。

其他觀點則指出，數據顯示，日本投資者將自去年11月以來最多的資金投入到海外債券，約1.71兆日元（約合157億美元）的資金中有很大一部分流入了美國國債，因為匯率對沖的殖利率仍接近2015年末以來的最高水準。

(中時新聞網)