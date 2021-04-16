台北市警察局統計，近3個月行人死亡交通事故共計有15件，其中65歲以上高齡長者高達8件，分析肇事時間以3至7時清晨時段最多，且自身違規比例偏高。因此，為防制高齡長者交通事故及推動交通安全教育，南港分局特前往轄內鴻福里辦公處舉辦交通安全宣導活動，員警透過北市近期高齡長者交通事故案例，向長者細心解說相關肇事原因及預防方式，以提升交通安全知識及遵守交通規則觀念，期降低高齡長者事故發生率。

此外，南港分局將持續於轄區南港路與研究院路、重陽路與向陽路及市民大道沿線等重要路口，編排防制事故勤務，針對車輛不禮讓行人、行人違規及車輛行駛人行道等重點違規加強執法，以維護路口的交通秩序與安全。

另南港分局提醒高齡長者10大交通安全撇步，以維護自身安全：

(一) 過路口應依紅綠燈指示穿越。

(二) 秒數要夠才可安全通過。

(三) 穿越路口「左看、右看、再左看」，務必注意轉彎車。

(四) 天色昏暗時外出應穿著亮色衣物，增加自身能見度。

(五) 電動代步器等同行人，要在人行道使用；如無人行道，應靠邊行進。

(六) 騎機車一定要帶妥安全帽。

(七) 機車兩段左轉較安全。

(八) 騎機車左轉前注意左後方來車。

(九) 走路、騎車遠離大型車。

(十) 服用藥物注意副作用，才不會影響行動與反應。

(中時 )