魚池尖山火災，首度試用滅火彈。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

魚池尖山火災，滅火彈化學成分炸開滅火情形。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

魚池國中旁的魚池尖山，12日發生森林火災，經過南投林區管理處、空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、保7總隊、南投縣消防局及警察局等單位，日以繼夜滅火，終於在16日下午5點完全撲滅。

南投林區管理處處長李政賢指出，這場森林火災總共投入346人次，開闢防火線1997公尺，黑鷹直升機投水96架次及CH-47投水36架次，進行空中灑水；延燒面積約12.76公頃，其中，竹木被害面積2.8公頃，起火地點位於魚池國中旁，火場林相為雜木、竹林及杉木，火災型態包括地表火、樹冠火及團火，因為植被累積甚多，火勢一發不可收拾。

為了加速撲滅林火，林管處首度試用滅火彈，利用滅火彈產生大量滅火乾粉，藉此撲滅較難處理的中空木悶燒問題，終於將火勢撲滅，由於被害區域環境種類較為多樣，將進行細部調查後，邀請魚池鄉公所、承租人、林試所等討論，規畫復育造林方式。

李政賢表示，在這5天林火撲救過程中，很多民眾主動關心及加油打氣，甚至送飲料、西瓜、食物等，讓林管處的森林護管員非常感動，林管處也感謝相關單位的全力支援。

南投林區管理處提醒民眾，森林火災防救不易，動輒耗費大量社會成本，相關救災人員也將因而身處險境，因此請民眾在山區活動務必注意防範火災，共同保護全民共有的森林資產。

(中時 )