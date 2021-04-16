創Q Space以「暖科技、創生活」為概念，引進知名3C科技配件、隨身攝影類主機、文創小物、閱讀器、香氛及盒玩等，打造信義區首家科技生活選物店。

「暖科技」的概念是提供消費者不同生活視角的3C生活配件，從對黑科技的冰冷記憶轉換到讓科技更有溫度的印象，打造不同品味的靈感提案；而「創生活」則是透過各種文創商品、蒐藏或是香氛類的商品，並以專業的服務及獨有的空間氛圍，協助消費者在不同的科技商品中發掘新的生活能量。

「創Q Space」ATT4Fun信義店每個區域皆設立不同的服務專員提供商品諮詢。(圖/品牌提供)

「創Q Space」ATT4Fun信義店以女性及家庭客群，在150坪賣場以3C類商品，嚴選上百款消費者每日生活必需品，像是各色手機殼、手機配件，另外還有耳機、攝影類或是閱讀器主機類商品，滿足消費者視聽感官饗宴，也有因應生活中的文創小物。

此次新開幕也推出了多款超值99元限量商品，包含了防疫小幫手「口罩存放套」、夏日神器「SEGSI蘑菇風扇」、還有由繁星香頌所推出的母親節最佳商品「繁花朵朵開福袋」。

(中時新聞網)