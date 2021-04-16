花旗集團宣布出售包含台灣在內共13地消金業務，引發外界熱議，消費者擔心信用卡紅利、開戶禮或電影票優惠等是否即將受影響，花旗銀行則強調，在退場時間確定以前，營運一切正常。

由於集團全球性策略調整，花旗集團昨天震撼宣布將出售包含台灣在內的13個消費金融業務市場。花旗（台灣）銀行表示，未來將進一步把資源投入在台企業金融暨投資銀行等業務，換言之，花旗並非全面退出台灣，在退出消金市場後，將會專攻企金業務。

從今年2月金融監督管理委員會發布的信用卡業務來看，花旗銀行流通卡數達286萬96張，有效卡數217萬7308張，單月簽帳金額156億6684萬元，居外資銀行之首。

花旗集團將處分的消費金融業務包括個人信貸、房貸、信用卡，此外也包含個人財富管理等，消息一出，立刻引發外界熱議，也關注在台灣花旗銀行身為信用卡市場第6大銀行，消費者權益和員工該何去何從。

花旗銀行聲明，在退場時間表確定之前，消金業務的營運將不會有任何變動，無論是員工工作權益或客戶服務，都會正常運作，也就是外界目前不必擔心信用卡紅利、優惠等服務會無預警消失。

金管會昨天證實已知悉此事，基於全球性策略，花旗集團要處分消金業務，並非因為在台灣獲利或展望等因素考量才導致此一決定。從花旗銀行昨晚發布的內部員工信中，也提到「贏在財富管理」是集團的戰略重點，割捨消金業務，將可增加投資和資源，對於集團的長期成長至關重要。

花旗銀行今天上午召開線上員工大會，對員工說明集團決議，據了解，會中花旗銀行董事長暨台灣區總裁莫兆鴻對員工喊話，感謝並肯定台灣所有員工的付出，在消金業務退場之前，會維持正常營運，同時尋找接手買家。

花旗集團未來將退出的13個消金市場包含台灣、澳洲、巴林（Bahrain）、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國與越南，也就是花旗選擇退出大部分亞洲市場，未來在亞洲只留下新加坡與香港兩個國際金融中心的消金業務。（編輯：林興盟）1100416

(中央社)