國民黨主席將在7月進行改選，黨智庫副董事長連勝文和前新北市長朱立倫及前高雄市長韓國瑜是否會投入參選，備受外接關注。加上目前已表態參選的黨主席江啟臣、資深媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中，讓整場黨主席選戰充滿難以預測的變化。有輿情統計網站分析國民黨聲量最高的5位人選，發現黨主席江啟臣的網路聲量和韓國瑜的聲量，差距已拉近到只有1%，變化相當大。

國民黨主席可能參選人，近期網路聲量。(圖/聲量看政治 臉書粉專)

臉書粉專「聲量看政治」16日PO文指出，根據新聞聲量與即時新聞社群聲量相關資料進行綜合分析，目前7位可能的人選中，韓國瑜仍佔首位，為29.98%；現任黨主席江啟臣則為第二位，28.98%；第三名是趙少康，佔20.59%；第四名是朱立倫，佔11.74%；第五名是連勝文，佔7.67%；洪秀柱與張亞中則各僅佔0.62%與0.43%。

「聲量看政治」解釋，由於台鐵太魯閣號事件在月初發生，國民黨黨主席之爭的相關新聞，討論度減緩很多。然而就在太魯閣事件一周後，國民黨黨主席選舉的相關新聞，則慢慢又逐漸回到政治新聞版面。

「聲量看政治」進一步說明，太魯閣號事件發生前，連勝文無論是對黨內外的各種政治新聞評論，攻勢強勁，不過就在太魯閣號事件後，趨於平靜。反而，朱立倫的聲量有微幅上漲。江啟臣的聲量也緊追在韓國瑜之後，兩人目前僅相距1%。

【國民黨黨主席之爭15日聲量分析 江啟臣僅落後韓國瑜1%】 資料來源：即時聲量 https://reurl.cc/kVb35K 新聞聲量 http://page.board.tw/coa/tag_date.php?tag=江啟臣&... 由聲量看政治發佈於 2021年4月15日 星期四

(中時新聞網)