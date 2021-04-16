日本政府今天下午召開防疫對策本部會議，決定「防止蔓延等重點措施」擴大實施到埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與愛知縣等共4縣，實施期間為4月20日起至5月11日止。

日本放送協會（NHK）報導，加上日前已實施「防止蔓延等重點措施」的大阪府、兵庫縣、東京都等6都府縣，重點措施對象地區擴大至10都府縣。

內閣官房長官加藤勝信表示，為了防止武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情持續擴大，希望藉由重點措施機動與集中地遏止傳染；兩週後的大型連假，將是許多民眾返鄉或旅遊的時期，他再度呼籲民眾配合做好防疫。

預定實施重點措施的地區，包括埼玉縣的埼玉市、川口市；千葉縣的市川市、船橋市、松戶市、柏市、浦安市；神奈川縣的橫濱市、川崎市、相模原市；愛知縣的名古屋市。

具體措施包括要求餐廳提早到晚間8時打烊、限制舉辦大型活動、呼籲民眾避免外出等。

(中央社)