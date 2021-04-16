露天電影院曾盛行於民國80年代間，端著飯碗，拿一張塑膠椅，在徐徐晚風中與鄰居街坊跟電影情節又笑又哭的情景，現代已鮮少復見。從小跟著家人在廟口賣捏麵人的動畫導演黃勻弦，近期則將跟著工作室團隊，赴各地廟口、市場等地，播映獲金馬獎的動畫短片《當一個人》及入圍金馬獎的《山川壯麗》，重溫露天電影院時光。

黃勻弦回憶，高中以前還曾欣賞過露天電影，多和鄰居小孩一起去看，「播電影前，會放煙火、奏樂器，很熱鬧，遠遠就聽到很多聲音，讓大家都不會錯過。有人吃飽飯、有人拿著碗、有人拿椅子，聽到聲音就走到廟口去等待，住家離廟很近的人，還會拿家中多餘的椅子，給其他人坐。」

有別於現代人熟悉的封閉電影廳，觀賞露天電影，要看老天爺心情。黃勻弦笑說，露天電影投放的布幕，只要風一吹，畫面就會跟著布幕扭來扭去，「吹高一點，大家就會一起驚呼，因為都看不清楚，很好玩。那片布幕正反面都可以看，背面看，就是電影畫面左右對調。」

黃勻弦出身彰化，從小和父親在廟口擺攤賣捏麵人。踏入動畫領域的初衷，也是為尋找捏麵人在現代的新可能。2013年開始發揮捏麵人技藝，自己捏偶，準備拍攝第一部逐格動畫《巴特》。2016年以《巴特》入圍金馬獎最佳動畫短片獎，2018年則以《當一個人》奪金馬獎最佳動畫短片獎，去年入圍金馬獎的《山川壯麗》，更曾於今年角逐奧斯卡動畫短片獎入圍名單。

在廟口長大，如今將帶著與團隊協力完成的作品，回到廟口免費播映。黃勻弦表示，《當一個人》及《山川壯麗》過去皆是在影展播映，觀眾多為對影片內容有興趣的影展固定班底，此次隨影片播出，將在現場與來自各方的觀眾面對面，有些緊張，「但創作的人就是要面對觀眾，我會做足準備。」

(中時 )