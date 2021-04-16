中央從元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，台中市加強抽驗市面肉品，台中市食品藥物安全處日前抽驗某連鎖超市，其中1件美國冷藏牛腱產品16日確定檢出萊克多巴胺0.02ppm，超過法定限量標準0.01ppm，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項，衛生局依法開罰12萬元，並移請台北市政府衛生局依法處辦。

台中市食安處指出，該超市總公司統一向台北市供應商採購「美國冷藏牛腱」共199公斤，進貨時均請供應商提供，瘦肉精檢驗結果合格報告，該肉品為完整真空包裝冷藏肉品，無分切即直接分配到各分店販售，目前各分店架上已無此批違規產品，市府要求該公司立即研擬退費機制，並於公司網站及各分店公告。

衛生局長曾梓展表示，截至3月底止，台中主動出擊查驗肉品共11062件，包括，標示查核7749件、瘦肉精快篩2,346件，另有967件牛豬肉品進一步檢驗，含此案共計檢出17件牛肉產品含有萊克多巴胺，雖有16件數值均低於法規限值，但仍一律公告於「台中市萊豬牛宣導專區」，公開讓民眾能有自由選擇。

食安處指出，守護民眾健康及食安，市府去年9月起提前於萊豬叩關前完成跨局處合作整合資源，加強瘦肉精管控與監測，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」5大強力作為，強化肉品從源頭到餐桌管理，擴大10倍查驗量能。

(中時 )