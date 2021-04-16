台中市神岡區中年盧姓男子在交友網站認識「蔓蔓」女子，透過聊天日久生情，盧男為了見女子一面，日前至后里超商欲購買3000元點數，店員察覺有異報警，警方到場後識破詐騙手法，及時保住辛苦賺來的血汗錢。

大甲警分局指出，月眉派出所警員林躍宸、羅璟賢日前執行巡邏勤務，接獲后里某超商店員報案指稱，男子欲購買3000元點數卡，因該男神色慌張，且支吾其詞不願正面回答用途，店員直覺有異，故請求警方到場協助。

員警到場了解，盧姓男子年約50多歲，家住神岡區，日前在交友網站認識自稱「蔓蔓」的女子，雙方透過通訊軟體相互聯繫，雙方常互訴心事，單身的盧男因而漸漸喜歡上她。

「蔓蔓」跟盧男說，如果雙方要見面，需先購買點數並將序號及密碼拍照上傳到通訊軟體。為了要見「蔓蔓」一面，盧男特地從神岡至后里區超商購買點數卡。

員警告知這是一種網路詐騙手法，並提示相關詐騙手法新聞觀看後，才恍然大悟，已掉入溫柔鄉陷阱，盧男事後感謝警方及超商店員協助，成功保住辛苦賺來的血汗錢。

大甲分局表示，員警平時巡邏時會與轄內超商店員、金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制，如遇民眾要購買金額過大的點數或匯款大筆款項，皆會通報警方到場協助。此案感謝超商的店員警覺性強，第一時間通報警方，才能與警方互相配合，成功攔阻被害款項。民眾如果懷疑遭到詐騙，可立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙專線」諮詢，尋求警方協助查證，避免遭受詐騙。

(中時 )