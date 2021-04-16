民眾用APP叫A車隊計程車，來的卻是B車隊計程車，原來是運將為了增加派車機會加入2個叫車平台，遊走在現行法規「1輛計程車只能加入1家車隊」邊緣。多個計程車工會代表表示，現在多了叫車平台，整個計程車產業已經跟當初立法時大不同，交通部應該與時俱進、鬆綁法規；運將們也痛批，現行法規下，出車禍是拿3％車資的車隊要負責，拿22％車資的叫車平台沒事，根本不符比例原則，拜託交通部不要再說「管不到平台業者」這句話。

「計程車司機吃不飽！我們要的只是多一點工作機會！」民眾黨立院黨團16日舉辦「計程車鬆綁車隊平台限制」公聽會，台北市計程車駕駛員職業工會秘書彭芝園表示，交通部路政司1月4日開過相關會議，說「由政府提供相關配套措施」，至今已經4個月卻毫無動作，且16日公聽會路政司官員說法變成「要業者提供相關配措施」，根本就是行政怠惰。

彭芝園表示，2011年修訂的《計程車客運服務業申請核准經營辦法》第16條是為了管理計程車、打造品牌車隊；但之後有了UBER及多元計程車，「車隊即平台」的觀念不再適用。像台灣大車隊、台灣大都會是車隊也是叫車平台；LINE Taxi是買下一個車隊之後，提供叫車資訊給車隊；但UBER僅是叫車平台而沒有車隊。

目前法規尚未明確規範計程車是否可以參加多個平台，彭芝園表示，如果交通部規定1車只能加入1個平台，這對工會來說就是剝削，而交通部是剝削者的幫兇：「運將是自主勞工，用自己的車去投資，為何所有的事情就要聽平台的？為何我只能選擇當A家或是B家的長工？」

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發言人李威爾表示，計程車司機是整個計程車產業中最弱勢者，像去年7月台中港計程車落海釀4死，司機也過世了，大家討論乘客怎麼辦、車行怎麼辦、車隊怎麼辦，沒有人去問司機怎麼辦。

李威爾表示，UBER在台灣的抽成是車資的25％，然後UBER拿走22％，剩下的3％給車隊；問題是萬一出車禍卻是車隊要負責，因為交通部說法規管不到UBER，但是消費者是用UBER叫車的。希望交通部不要再講「平台業者不歸我管」，平台業者合作的對象也就是車隊或車行，是交通部在管，交通部沒理由置身事外。

(旺報 )