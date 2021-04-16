日本政府內閣決定將核電廠內，含有大量放射性物質污染廢水排放入海中，引發各國與民間強烈不滿。國民黨政策會副執行長孫大千接受《中時新聞網》專訪，他表示：「核廢水一旦排入太平洋，必會流到台灣周遭海域，那等於是把台灣丟在核廢水裡，這些物質半衰期都長達30年，若進入人體，會造成身體病變。」

日將排核廢水政府一聲不吭 孫大千轟:把台浸泡在核廢水裡!

孫大千指出：「民進黨並無做出該有的反應，顯然蔡政府把台灣與日本當作是主僕關係，只要是日本做的事情，哪怕是錯的，又或是對台灣造成重大災害的事，綠營連一聲都不敢吭。」他說道，民進黨不是把核電廠都視若寇讎嗎？綠營想盡辦法要關掉台灣的核電廠，為何能容許日本的核廢水流到台灣周圍的海域？

日本福島核電廠的空拍照。（圖/美聯社）

孫大千強調，這些放射性的同位素，事實上都有很強的輻射性，這些物質進入人體，都會累積在民眾的骨骼裡，同時會造成癌症及各式各樣身體病變。台灣許多漁民本來就在台日間領海交界地捕魚，所捕撈到的漁獲，都有可能含有核廢料。政府說要嚴格把關，真的能一一在每個漁港，針對每條漁船及每一簍的漁獲進行檢測嗎？

孫大千進一步指出，民眾心情會受到很大影響，政府又不能給人民一個完全的保證，畢竟這跟核食不一樣，核食是經過檢測的進口食品，可是漁獲無法每批都進行檢測，因此這也是政府無法完全擋住的。排放核廢料需承受後果的國家，反而是日本周邊包含台灣在內，孫大千認為，綠營對於此事無動於衷，令他感到非常憤怒與失望。

(中時新聞網)