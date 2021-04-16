中信兄弟新洋投加百利本季至今出賽6場，其中有5場先發，目前勝場尚未開張且吞下2敗，總教練林威助認為，加百利的問題應該是在出手點，已經有請投手教練林恩宇與他溝通，希望能改善此問題。

加百利只在中職一軍首戰從中繼出賽，第2場起就加入先發輪值，但至今先發5場比賽勝場都未開張，14日面對味全龍先發5局被敲2轟、失3分，好在後段打線發揮讓他逃過敗投。

林威助認為，加百利的問題是在出手點，「他的出手點跟變化球位移是快但沒那麼打，對揮擊軌道好的打者來說，只要是好球就容易被掌握到，目前被打出去的球都比較平，會再請小雞去跟他溝通一下，還要更大的角度。」

助總表示，加百利的出手點問題看起來是在來台前就有的，「長打也滿多的，表示他的角度是有問題的，就盡量跟他溝通。」開季至今兄弟3洋投僅德保拉有勝場入袋，今天先發的萊福力及加百利都還在尋求本季首勝。

(中時 )