三所學校跑道操場使用率高，大都使用超過10年，使得跑道老舊破損，亟待改善。（盧金足攝）

改善西屯區西屯國小、泰安國小及至善國中場體育環境，獲得體育署回應，將納入行政院改善運動環境跑道專案補助，全力協助學校改善孩童的運動環境。（盧金足攝）

立委張廖萬堅16日以馬拉松方式，奔波會勘三所學校跑道，包括西屯區西屯國小、泰安國小及至善國中，因為校內操場跑道使用率頻高，處處可見凹凸不平，部分學校跑道邊溝崩落，為了讓孩子有更好的運動環境；他邀集教育部體育署、市府教育局、市議員林祈烽前往三校勘查，協助爭取整修經費。

改善西屯區西屯國小、泰安國小及至善國中場體育環境，獲得體育署回應 強調學生人身安全的相關建設都是補助的第一優先，會全力協助經費的挹注，希望能盡快改善跑道，讓學童使用上安全無虞，在張廖萬堅的爭取之下，會請學校盡快送計畫書，內部會速簽專案來全額補助，讓師生的運動環境盡快得到改善。

張廖萬堅指出，三所學校跑道操場使用率高，除了平日上課時間供全校師生使用外，晚上及假日也開放民眾運動，然校內操場跑道使用多已超過10年，使得跑道老舊破損，且凹陷處積水問題也恐造成學童、教職員及社區民眾運動時不慎受傷，亟需爭取經費整修跑道。

其中，至善國中補補修修已經長達18年，近年來他常會接獲學校與家長反應操場跑道老舊破損、高低落差大，使得學童在運動過程中時常意外絆倒，但礙於經費不足，一直以來只能修修補補，不但影響學生教師上課安全，也容易造成前往運動的民眾意外受傷。

西屯國小跑道則已十多年，近年來除了每年均要花費10多萬補修外，因為學校老榕樹根竄生，致使跑道隆起高低不平破損嚴重。

此外，至善國中跑道更長達18年靠修修補補，整個跑道已磨損到幾乎見到底部的水泥地，內側跑道修補後形成高低不平，對於使用的學生非常危險；泰安國小跑道邊溝為舊式水泥溝，使用年限悠久已開始崩落與跑道產生極大高低差，加上部分跑道磨損，急需整修給師生一個安全的教學環境。

林祈烽強調，攸關於校園學童安全問題絕對需要優先改善，才能確保師生學習環境安全無虞，在萬堅立委向中央體育署爭取經費同時，他也會全力要求市府教育局要協助這三所學校送件申請，讓校園安全能確實落實。

(中時 )