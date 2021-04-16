智崴(5263)16日參加法說指出，去年因疫情關係，共有24套飛行劇院設備延後裝置，目前累計施工中的工程金額約20億元，可供後續做營收認列。

台灣證交所16日舉行線上法說會，代表人智崴財務長林穗娟表示，在去年疫情衝擊之際，智崴的研發團隊仍不停歇，投入大量資源，挹注研發能量，期能創造更多元的體感遊樂設備，以因應疫情後客戶的各式各樣的需求，提供最適切的產品與解決方案。

舉例而言，智崴全新開發的8K LED球幕飛行劇院i-Ride 3.0，將帶來10倍的亮度提升、以及8K解析度的超高畫質，提供給遊客更清晰、更立體的娛樂體驗。而此項研發設備也在去年底，順利接獲海外訂單，也證明持續的研發投入是可為未來帶來更多的營收。

林穗娟指出，智崴在全球的體感設備訂單，總共有81座，分佈在美國、歐洲、大陸、日本、越南、以及澳洲等，已經營運的有35座，建置中的有46座。

她說，2020年由於疫情之故造成部分專案延宕，今年預計將會有24套飛行劇院設備陸續完工，目前累計施工中的工程金額約20億元，可供後續做營收認列。

智崴累計今年第一季營收約1.93億元，比去年同期的3.63億元，年減約46.91％。

(工商 )