巴西官員今天表示，波索納洛（Jair Bolsonaro）總統已致函美國總統拜登，矢言在2030年之前終結巴西的盜伐林木現象，並爭取大筆財政援助以達此目標。

在信函發送一週後，拜登將主持線上氣候高峰會，屆時將有40名國家領袖參加，包括極右派氣候變遷懷疑論者波索納洛，而拜登以往曾因巴西亞馬遜地區的林木砍伐議題，與波索納洛發生衝突。

波索納洛在長達7頁、日期註明為14日的信函中指出：「為明白體現對您努力的支持，我們希望再次確認雙方對2030年之前消除巴西盜伐林木現象的支持態度。」

信中說，「然而要達成這項目標，需要相當大量的資源」，包括來自「國際社會、各國政府與民間機構」的資源。

「巴西公民為地球環保效力，應獲得公平報酬。」

據報波索納洛與拜登政府已針對一項計畫進行談判，即由巴西取得國際資金，以改善對亞馬遜地區的保護，而亞馬遜是對抗氣候變遷的重要資源。

這使巴西198個環保團體組成的巴西氣候觀測所（Brazilian Climate Observatory）本月警告，勿與波索納洛達成密室協議。這個聯合團體稱，波索納洛是亞馬遜這座全球最大雨林的「頭號敵人」。

在拜登競選美國總統期間，波索納洛曾為砍伐林木問題與拜登發生爭執，不過波索納洛已在14日信中改口。

拜登在去年9月與美國前總統川普的首輪競選辯論中，曾概述一項計畫，要為巴西提供200億美元國際資金，以「遏止森林被毀」。

(中央社)