花旗集團15日突然拋出震撼彈，宣布將退出包含台灣在內的13國消金市場。台灣區花旗銀行表示，目前還尚無確定出售時間，對現行消費金融營運還不會有變動，不過卡友紛紛擔心權益將受損。中信金融管理研究所教授孫大千接受《中時新聞網》專訪指出：「若花旗這次轉型成功，會有更多銀行跟上。」

花旗退出台灣消金市場卡友哭 專家曝:未來恐有更多銀行跟進

孫大千表示，全球金融業者面臨數位時代來臨，長期維持低利率的情況，都在尋求新的獲利和轉型，花旗銀行所做的調整其實並不令人意外。雖然過去信用卡消金業務是銀行的金雞母，不過由於客戶對信用卡福利的比較越來越仔細，銀行獲利的空間也越來越少。

中信金融管理研究所教授孫大千若花旗這次轉型成功，會有更多銀行跟上。(攝影/范佐意)

另外他也點出，花旗不像國內金控業者，除了有銀行業務之外，還有證券、保險、投信、投顧等這些能接觸更多的客戶的業務。若想維持消費金融市場，就得付出龐大人力資源，漸漸的就會成為負擔。因此孫大千認為，花旗把力量集中在利潤更大的營運項目是聰明的方法，如果轉型成功，將會有更多外資銀行也會做同步的調整。

花旗銀行是國內最大外商銀行，來台成立超過50年，在台擁有45家分行，信用卡流動用戶約286萬張卡，是台灣第六大發卡行。 如今要關閉台灣、大陸、澳洲、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國、越南等13個據點的消金業務，內容包括一般個人信用卡、儲蓄、信貸及房貸等服務。

受此消息影響，花旗集團股價15日早盤下跌0.4％，報72.59美元。孫大千表示，對一般投資者來說，看到此決策會擔心是否銀行本身遇到困難，因為在人們印象中信用卡業務是花旗的強項，因此造成股價下跌，但日後若他們能交出漂亮的轉型成績單，股價自然會回穩。

(採訪/廖映翔、攝影/范佐意、剪輯/張以宗)

(中時新聞網)