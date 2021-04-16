花旗集團改變經營策略，計劃出售包括台灣在內的13個市場消金部門，16日在13個市場都燒起來，台灣和中國大陸都發出市場中文說明，市場都在猜測誰會是買家，15日晚上就被媒體瞎點名的新加坡星展銀行，台灣發言窗口均回覆：不予置評；16日上午新加坡總部直接下令，要台灣對外改口，表示「若有適當的機會，星展抱持開放的態度！」

新加坡星展銀行完全聚焦在亞洲市場，16日新加坡的說法仍是，星展擁有消費金融業務的市場，包含印度、印尼、中國和台灣，這4個市場和花旗計畫出售消金的13個市場，有所重疊。然而星展在這些市場都還處於投資階段，印度市場才剛出錢換股地方銀行的大壞帳，中國、台灣市場都經營成果未出來，印尼採數位服務也還在試驗階段。

星展銀行的大股東是新加坡主權基金，資金上源源不絕，要接手花旗集團的開價不擔心，但若未來出售採取「亞太地區整批性出售」，星展將必須再吃下澳洲、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南的消費金融業務市場，最後結果端看星展集團短期內的海外擴展雄心。

(工商 )