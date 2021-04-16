吳可熙和安心亞16日為現代婦女基金會的「展心復原計畫」擔任倡議大使，為遭受性暴力的受害者發聲，她們強調，被害者可能是兒童、年輕人或長者，更不限可能是女性、男性或多元性別。2人坦言過去沒有相關遭遇，不過年輕時的她們曾為了一圓星夢，不約而同獨自到非正規的傳播公司應徵，希望找到演出機會，所幸對方沒伸出狼爪。

安心亞回憶當時才17歲，「那時候問對方，拍一組宣傳照要繳1萬，他圖我的錢！聽到金額就會覺得自己不適合這個行業，我沒錢就跑了！」吳可熙則坦言自己當時努力想從劇場轉影視圈，於是一賺到錢就多次跑去自費拍宣傳照，「現在回想起來，那種公司有點奇怪，在電梯大廈裡的一個小房間，房間內就我一人和一個男攝影師，其實很危險」，最後雖然沒成功在該處圓夢，但還好沒有被劫財騙色，算是花了上萬元學到一課。

安心亞也分享在演藝圈曾遇過女生朋友被開玩笑摸胸部，雖然立刻表達不悅，但周遭的人想以「大事化小、小事化無」的態度面對，讓安心亞聽聞覺得痛心，「這樣會讓受害者不斷承受傷害，也讓加害者以為這樣沒問題」。安心亞坦言自己剛出道時形象性感，被不少「鍵盤殺手」惡意攻擊，「脆弱的時候看到留言就會很難過，會痛哭也會沒自信」，還好身邊有好友不斷鼓勵，才走出情緒。

吳可熙之前拍《灼人秘密》探討Me Too性騷擾議題，她分享自己當臨演時期時，有聽過一位很有才華也很積極爭取的女演員，「後來有聽說她被約去試鏡，對方希望她證明自己的演技，現場就放了性愛戲的片段要她演，還好她就逃跑了」。

(中時 )