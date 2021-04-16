大甲媽16日上午停駕福寧宮3小時，兩宮廟工作人員在香客大樓共進午餐，還當場PK比起吃滷豬腳大賽。（廖振平提供／謝瓊雲彰化報導）

大甲媽停駕福寧宮3小時，兩宮廟PK他1人吃下19塊豬腳。

大甲媽遶境回鑾，16日上午抵達員林市，9點停駕福寧宮，直到12點再度起駕北上，停駕3小時創下最久紀錄；而福寧宮在香客大樓接待大甲媽人員用餐，兩宮廟還派出代表PK吃豬腳比賽，鎮瀾宮年輕代表一口氣吃下19塊，讓顏清標、鄭銘坤與福寧宮主委賴東位全看傻了眼。

大甲媽鑾轎回程進入員林市區受到熱烈歡迎，宏仁醫院捐贈的藝閣醫療車吸睛，準備參加統測考試、技能檢定的彰工、苗栗龍德家商等職校師生，爭相湧入福寧宮等著迎駕，待鑾轎停駕後，要碰觸文筆手法器，或拿一整疊准考證要媽祖神轎壓轎，為自身考運加持，場面熱鬧滾滾。

福寧宮每年都會在香客大樓準備豐盛料理宴請大甲鎮瀾宮隨香工作團隊，尤其一大鍋滷豬腳每個都有一個拳頭大，令眾人吮指回味。

賴東位表示，去年午餐時雙方就各派代表比賽吃滷豬腳大賽，看誰家吃得多，最高紀錄有人一口氣吃了15塊豬腳；今年更創下19塊的新紀錄，令眾人印象深刻。

今年滷豬腳一上桌，眾人又開始拱派代表比賽，在眾人見證下，鎮瀾宮代表一口氣吃完19塊、福寧宮代表吃了18塊還多吃了一大碗炒麵，連董事長顏清標、副董事長鄭銘坤都看傻眼。

賴東位笑說，滷豬腳滋味唇齒留香，但他一次頂多只能吃2塊，這2人食量食力驚人，因他當場決定自掏腰包，加碼兩包6000元紅包送給這2位大胃王，明年大甲媽再停駕福寧宮，兩宮會繼續PK吃豬腳，作為餘興節目交流雙方宮廟人員感情。

另外每年宏仁醫院門口都會設置大甲媽醫療團醫療站，大甲媽鑾轎經過時還停在定點停駕半小時，讓醫護與醫療團成員稜轎腳，駐駕院內的3尊醫療媽祖請到門口相迎。

宏仁醫院表示，醫療團供奉的醫療媽將駐駕到本月20日，開放民眾參拜，但須配戴口罩進入醫院，並採實名制量測體溫，現場並提供平安水、歡喜糖和大甲媽停駕的壓轎金，讓信徒自由領取。

大甲媽鑾轎上午約7點半停駕員林宏仁醫院，院方多名醫師親自迎接扛下鑾轎。（宏仁醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽鑾轎上午約7點半停駕員林宏仁醫院，院方多名醫師親自迎接扛下鑾轎。（宏仁醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

宏仁醫院首創捐贈的大甲媽醫療團藝閣醫療車十分亮眼吸睛。（宏仁醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽鎮瀾宮醫療團成員凌晨3點多，就到宏仁醫院門口設紅壇，並將日前駐駕院內的三尊醫療媽祖請到門口相迎；本月20日前開放民眾參拜，但須配戴口罩進入醫院，採實名制量測體溫，神桌有媽停駕的壓轎金，讓信徒自由領取。（宏仁醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )